Англія

Легенда Манчестер Юнайтед зізнався, що хотів би бачити Крістіана Ромеро на Олд Траффорд.

Пол Скоулз публічно заявив про своє бажання, щоб Манчестер Юнайтед підписав захисника Тоттенгема Крістіана Ромеро. На думку ексхавбека, чемпіон світу вже вимкнувся з гри за шпор через невтішні результати команди під керівництвом Томаса Франка.

Скоулз вважає, що червоні дияволи повинні скористатися невизначеністю навколо майбутнього аргентинця, який не приховує свого роздратування станом справ у лондонському клубі. Незважаючи на те, що Ромеро отримав червону картку в недавньому матчі саме проти МЮ (за фол на Каземіро), Скоулз залишається великим шанувальником таланту захисника.

"Знаєте що? Я люблю його. Мені подобається дивитися, як він грає у футбол, — сказав Скоулз у подкасті The Good, The Bad and The Football. — Він же просто лютує в Тоттенгемі, чи не так? Він не хоче там бути. Він свариться з натовпом, він наїжджає на керівництво. Мені здається, думками він вже не з командою. Але я б дуже хотів бачити його в Манчестер Юнайтед. Я просто обожнюю його характер", — наголосив він.

Невдоволення Ромеро стало публічним після нічиєї з Манчестер Сіті (2:2), коли він опублікував емоційний пост в Instagram, розкритикувавши ситуацію з кадрами в команді (у нас було доступно лише 11 гравців — неймовірно, але факт, і це ганьба).

Попри те, що 27-річний захисник нещодавно продовжив контракт, його поведінка та слова Скоулза підігрівають чутки про можливий трансфер. Зараз Тоттенгем перебуває у нижній частині турнірної таблиці, а сам Ромеро пропустить найближчі чотири матчі через дискваліфікацію.