Англія

Захисник може залишитися на Олд Траффорд після літа, попри інтерес з Італії та Саудівської Аравії.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр дедалі ближчий до підписання нового контракту з клубом і може продовжити кар’єру на Олд Траффорд після завершення чинної угоди цього літа. Про це повідомляє Daily Mail.

Поточний контракт 32-річного англійця з "червоними дияволами" спливає наприкінці червня, а з початку року він має право вести переговори з іноземними клубами. У січні інтерес до Магвайра проявляли Мілан, а також клуб саудівської Про-ліги Аль-Кадісія, який нині очолює колишній наставник Лестер Сіті Брендан Роджерс. Водночас сам футболіст зацікавлений у тому, щоб залишитися в Манчестері напередодні свого 33-річчя.

За інформацією джерела, ситуація з Магвайром відрізняється від кейсу Каземіро, який також стане вільним агентом у червні, але вже підтвердив свій відхід з клубу. У Манчестер Юнайтед задоволені виступами центрального захисника під керівництвом нового головного тренера Майкла Карріка та планують запропонувати йому нову угоду, узгодивши зарплату і термін контракту.

Можливе продовження співпраці стане серйозним поворотом у кар’єрі Магвайра на Олд Траффорд. Захисник пережив непростий період у клубі, втратив капітанську пов’язку за часів Еріка тен Гага, але зумів знову завоювати довіру тренерського штабу та вболівальників.