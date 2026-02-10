Англія

Нападник Арсеналу розповів про вимоги тренера та ритм виступів у щільному календарі.

Нападник Арсеналу Віктор Йокерес поділився деталями підготовки команди до матчів під керівництвом Мікеля Артети та пояснив, як тренер розподіляє ролі між футболістами.

За словами форварда, іспанський наставник вимагає максимальної віддачі від кожного гравця та чіткого виконання тактичних завдань.

"Артета завжди хоче домогтися від кожного гравця максимальної віддачі. У стратегії на матч у кожного є своя роль, тому ми маємо дотримуватися цього та робити те, що від нас потрібно".

Йокерес також торкнувся теми щільного календаря, зазначивши, що часті матчі не створюють для нього серйозних проблем.

"Коли ігри проходять через день, це досить легко, як на мене. У тебе є трохи часу, щоб відновитися та підготуватися до наступної зустрічі. Легко не думати ні про що інше", — підкреслив нападник Арсеналу.

Нагадаємо, Меріно переніс операцію та повідомив про наближення повернення.