Англія

Незважаючи на трофей і два виходи до Ліги чемпіонів, нинішній сезон викликав невдоволення фанатів Ньюкасла, а клуб може змінити тренера.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау, який очолив команду в листопаді 2021 року, може залишити клуб уже влітку 2026 року.

Як повідомляє ESPN, нинішня кампанія стала першою за час його роботи, коли серед уболівальників з’явилося відчутне невдоволення результатами.

Під керівництвом Гау Ньюкасл досяг значного прогресу: клуб уперше за 70 років виграв внутрішній трофей, здобувши Кубок англійської ліги минулого сезону, а також двічі кваліфікувався до Ліги чемпіонів. Проте цього сезону команда втратила стабільність, а розвиток клубу після придбання Саудівським суверенним фондом у 2021 році фактично призупинився.

Додатковим фактором напруги стали проблеми на трансферному ринку. Обмеження та невдалі угоди неодноразово ускладнювали роботу тренера й гальмували підсилення складу, що, за інформацією джерела, серйозно дратувало Гау.

Ситуацію може змінити й можливе звільнення посади головного тренера збірної Англії після завершення контракту Томаса Тухеля, який діє до кінця чемпіонату світу. У такому разі, як зазначає джерело, цілком імовірним виглядає "природне розставання" між Ньюкаслом і Гау влітку, а сам фахівець може очолити національну команду.

Найбільш імовірний сценарій, за версією ESPN, — відхід Едді Гау до збірної Англії, тоді як Ньюкасл розгляне кандидатуру Томаса Тухеля на заміну.