Англія

Капітан Ліверпуля оцінив перебіг гри та тактичні особливості суперника після поразки в АПЛ.

Капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк прокоментував перебіг матчу 25-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті, у якому мерсисайдці поступилися з рахунком 1:2, та відповів, чи допоміг гол Домініка Собослаї взяти гру під контроль.

"Неможливо контролювати хід гри з Манчестер Сіті, особливо коли вони поступаються 0:1, тому що тоді вони починають пресингувати ще сильніше, роблять заміни, додають у русі. Подивіться, як вони грають — щось на кшталт 4-4-2 з ромбом у центрі, тому проти них потрібно діяти максимально злагоджено".

Нідерландський захисник також звернув увагу на тактичні нюанси гри суперника та необхідність постійної концентрації в обороні.

"Коли Антуан Семеньйо йде по центру, Мілош Керкез має взяти його на себе, або цим повинен зайнятися півзахисник, тому ти ніколи не можеш бути спокійним — завжди слід бути напоготові. Як я вже казав, можливо, я помиляюся, але після того, як рахунок став рівним, обидві команди почали прагнути забити переможний гол", — зазначив ван Дейк.

Нагадаємо, Ліверпуль після поразки від Манчестер Сіті досягнув критичного антирекордного показника.