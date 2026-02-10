ВІВТОРОК, 10 ЛЮТОГО, 21:30 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після призначення Ліама Росеньйора Челсі помітно додав у стабільності та результатах. "Сині" виграли всі чотири матчі Прем’єр-ліги під керівництвом нового наставника, залишивши позаду серію з п’яти поєдинків без перемог. Успіхи в лондонських дербі та впевнена перемога над Вулвергемптоном (3:1) із історичним хет-триком Коула Палмера стали яскравими маркерами прогресу команди.

Наразі Челсі посідає п’яте місце в турнірній таблиці, лише на один бал відстаючи від зони Ліги чемпіонів. Домашня перемога може не лише зміцнити позиції клубу в чемпіонських перегонах за топ-4, а й зробити Росеньйора першим тренером Челсі з часів Мауріціо Саррі, який виграє три стартові домашні матчі АПЛ. Водночас лондонців насторожує невдала статистика матчів серед тижня та поразка від Лідса в першому колі.

Лідс підходить до матчу в хорошому настрої після перемоги над Ноттінгем Форест (3:1), у якій команда вирішила долю зустрічі вже в першому таймі. Підопічні Даніеля Фарке демонструють прогрес у другій частині сезону, зазнавши лише двох поразок у дванадцяти останніх турах, що дозволило їм піднятися на 16-ту сходинку.

Попри це, виїзна форма "павичів" залишається серйозною проблемою — лише одна перемога на виїзді в поточному сезоні АПЛ. Поїздки на Стемфорд Брідж також історично складаються для Лідса невдало: сім матчів без перемог, з яких шість — поразки. Утім, спогади про грудневу перемогу над Челсі можуть додати гостям упевненості напередодні сьогоднішньої гри.