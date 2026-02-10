Football.ua представляє прев'ю матчу 26-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 10 лютого та розпочнеться о 21:30.
ЧЕЛСІ — ЛІДС ЮНАЙТЕД, getty images
10 лютого 2026, 09:00
У рамках 26-го туру англійської Прем’єр-ліги Челсі на власному полі прийматиме Лідс Юнайтед. Лондонці ведуть напружену боротьбу за місце в топ-4, тоді як гості з Йоркширу прагнуть остаточно відірватися від зони вильоту.
ЧЕЛСІ — ЛІДС ЮНАЙТЕД
ВІВТОРОК, 10 ЛЮТОГО, 21:30 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Після призначення Ліама Росеньйора Челсі помітно додав у стабільності та результатах. "Сині" виграли всі чотири матчі Прем’єр-ліги під керівництвом нового наставника, залишивши позаду серію з п’яти поєдинків без перемог. Успіхи в лондонських дербі та впевнена перемога над Вулвергемптоном (3:1) із історичним хет-триком Коула Палмера стали яскравими маркерами прогресу команди.
Наразі Челсі посідає п’яте місце в турнірній таблиці, лише на один бал відстаючи від зони Ліги чемпіонів. Домашня перемога може не лише зміцнити позиції клубу в чемпіонських перегонах за топ-4, а й зробити Росеньйора першим тренером Челсі з часів Мауріціо Саррі, який виграє три стартові домашні матчі АПЛ. Водночас лондонців насторожує невдала статистика матчів серед тижня та поразка від Лідса в першому колі.
Лідс підходить до матчу в хорошому настрої після перемоги над Ноттінгем Форест (3:1), у якій команда вирішила долю зустрічі вже в першому таймі. Підопічні Даніеля Фарке демонструють прогрес у другій частині сезону, зазнавши лише двох поразок у дванадцяти останніх турах, що дозволило їм піднятися на 16-ту сходинку.
Попри це, виїзна форма "павичів" залишається серйозною проблемою — лише одна перемога на виїзді в поточному сезоні АПЛ. Поїздки на Стемфорд Брідж також історично складаються для Лідса невдало: сім матчів без перемог, з яких шість — поразки. Утім, спогади про грудневу перемогу над Челсі можуть додати гостям упевненості напередодні сьогоднішньої гри.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Ліама Росеньйора. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 1.58, тоді як потенційний успіх Лідс Юнайтед оцінюється показником 5.75. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.25.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЧЕЛСІ : Санчес — Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Естеван, Палмер, Нету — Жуан Педро
ЛІДС ЮНАЙТЕД : Дарлоу — Родон, Стрейк, Джастін — Богл, Ааронсон, Ампаду, Груєв, Гудмундссон — Калверт-Льюїн, Окафор
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1