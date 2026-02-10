Інше

Зірка Ліверпуля може залишити Енфілд влітку 2026 року.

Мохамед Салах розпочав переговори з клубом Саудівської Про-ліги Аль-Іттіхад щодо можливого переходу під час літнього трансферного вікна. Єгипетський нападник давно є пріоритетною ціллю для саудівських клубів, що фінансуються Державним інвестиційним фондом (PIF), і цього разу шанси на трансфер значно вищі.

Минулого сезону Салах був ключовою фігурою у чемпіонській кампанії Арне Слота, забивши 29 голів у Прем'єр-лізі. Однак поточний сезон (2025/26) складається для 33-річного форварда набагато складніше. Після підписання нового контракту у квітні, його результативність впала (лише 4 голи в АПЛ), а стосунки з головним тренером погіршилися.

За інформацією Foot Mercato, Салах зараз більш відкритий до переїзду на Близький Схід, ніж рік тому. Аль-Іттіхад бачить у ньому ідеальну заміну Каріму Бензема, який перейшов до Аль-Хіляля. Саудівський клуб переживає кризу: чинні чемпіони йдуть лише сьомими у лізі, відстаючи від лідера на 16 очок, і втратили своїх зірок — Бензема та Нголо Канте . Прихід Салаха має стати рятівним колом для команди.

Тим часом Ліверпуль веде напружену боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів. Команда Арне Слота випала з топ-4, здобувши лише одну перемогу в останніх семи матчах АПЛ, і відстає від Манчестер Юнайтед на п'ять очок.

Ситуацію ускладнюють травми ключових гравців (Ісак, Гомес, Фрімпонг) та дискваліфікація Собослаї. Попри те, що Салах нещодавно повернувся до основного складу і забив у матчі Ліги чемпіонів проти Карабаху (6:0), його майбутнє на Енфілді виглядає все більш невизначеним.