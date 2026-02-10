Англія

Лондонський клуб готує потенційно гучну угоду перед літнім трансферним вікном, конкуренцію Челсі можуть скласти Барселона та Арсенал.

Челсі веде неофіційні переговори щодо можливого переходу форварда Атлетіко Хуліана Альвареса. Про це повідомляє журналіст ESPN Хорхе Баравалле, зазначаючи, що англійський клуб активно працює над трансфером за лаштунками.

Майбутнє 26-річного аргентинського нападника очікується однією з ключових тем майбутнього літнього трансферного вікна. Альварес перебуває у сфері інтересів кількох топклубів Європи, серед яких Барселона та Арсенал, які також уважно стежать за ситуацією.

За попередніми оцінками, сума потенційної угоди може перевищити 100 мільйонів фунтів стерлінгів, що зробить трансфер одним із найдорожчих на ринку цього літа.

Раніше повідомлялось, що Лапорта мріє запросити в Барселону Альвареса.