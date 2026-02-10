Англія

Головний тренер орлів повідомив втішні новини щодо стану французького нападника.

Жан-Філіп Матета має всі шанси відновитися до кінця сезону. Нагадаємо, минулого місяця, 28-річний форвард був за крок до переходу в Мілан за 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Однак угоду було скасовано після того, як два медичні обстеження виявили проблеми з коліном гравця.

За словами наставника лондонців Олівера Гласнера, ситуація виглядає оптимістично. Після додаткових консультацій з кількома фахівцями було вирішено, що операція нападнику не знадобиться. Фахівець повідомив позитивні новини на пресконференції перед матчем із Бернлі:

"Йому не потрібна операція. Травма не така серйозна, як ми боялися. Думка кількох лікарів та фахівців полягає в тому, що ми можемо впоратися з коліном краще без хірургічного втручання", — зазначив тренер.

За його словами, гравець пропустить ще щонайменше два тижні, займаючись зміцненням м'язів навколо коліна, після чого почне поступово повертатися до тренувань. Відсутність операції зберігає для Матети надію потрапити до заявки збірної Франції на ЧС-2026.

Проте шлях до основи Пелас буде непростим: тепер йому доведеться конкурувати з новачком Йоргеном Страндом Ларсеном, за якого клуб виклав рекордні 48 мільйонів фунтів.

Наразі Крістал Пелас посідає 13-те місце в турнірній таблиці й готується до домашнього матчу проти аутсайдера ліги АПЛ.