ВІВТОРОК, 10 ЛЮТОГО, 21:30 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Для Тоттенгема сезон-2025/26 у Прем’єр-лізі складається вкрай непросто. Поразка з рахунком 0:2 від Манчестер Юнайтед у минулому турі перервала чотириматчеву безпрограшну серію, але водночас стала вже десятою для команди Томаса Франка в чемпіонаті. Вилучення Крістіана Ромеро ще в першому таймі лише підкреслило глибину проблем, з якими стикаються лондонці — як у плані дисципліни, так і в організації гри в обороні.

Домашня форма "шпор" також не додає оптимізму: лише одна перемога в одинадцяти останніх матчах АПЛ на рідному стадіоні. Команда з Північного Лондона регулярно пропускає щонайменше два м’ячі, а кадрова ситуація в захисті залишається критичною. Тоттенгем поступово наближається до небезпечної зони, маючи лише шість очок запасу над трійкою аутсайдерів, і будь-яка нова втрата балів може загострити ситуацію до межі. Не тільки в турнірному плані, а й щодо майбутнього Томаса Франка на посаді головного тренера "шпор".

Ньюкасл також підходить до матчу не в найкращому психологічному стані. Поразка з рахунком 2:3 від Брентфорда стала третьою поспіль у Прем’єр-лізі та п’ятою грою без перемог у всіх турнірах. Команда Едді Гау регулярно втрачає очки з виграшних позицій і вже втратила 19 балів після того, як першою відкривала рахунок у матчах сезону.

Головною проблемою "сорок" залишаються виїзні матчі. У поточному чемпіонаті Ньюкасл лише двічі на виїзді забивав більше одного гола, а оборона часто не витримує інтенсивного тиску. Водночас статистика очних зустрічей додає оптимізму: Ньюкасл виграв п’ять із семи останніх матчів АПЛ проти Тоттенгема та традиційно залишається для лондонців вкрай незручним суперником.