Football.ua представляє прев'ю матчу 26-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 10 лютого та розпочнеться о 21:30.
ТОТТЕНГЕМ — НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД, Getty Images
10 лютого 2026, 08:08
Матч 26-го туру АПЛ між Тоттенгемом та Ньюкаслом має всі шанси стати одним із ключових поєдинків тижня у нижній частині турнірної таблиці. Обидві команди переживають складний відрізок сезону, перебувають під серйозним тиском і підходять до очної зустрічі з однаковою метою — зупинити падіння та повернути віру у власні сили.
ТОТТЕНГЕМ — НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД
ВІВТОРОК, 10 ЛЮТОГО, 21:30 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Для Тоттенгема сезон-2025/26 у Прем’єр-лізі складається вкрай непросто. Поразка з рахунком 0:2 від Манчестер Юнайтед у минулому турі перервала чотириматчеву безпрограшну серію, але водночас стала вже десятою для команди Томаса Франка в чемпіонаті. Вилучення Крістіана Ромеро ще в першому таймі лише підкреслило глибину проблем, з якими стикаються лондонці — як у плані дисципліни, так і в організації гри в обороні.
Домашня форма "шпор" також не додає оптимізму: лише одна перемога в одинадцяти останніх матчах АПЛ на рідному стадіоні. Команда з Північного Лондона регулярно пропускає щонайменше два м’ячі, а кадрова ситуація в захисті залишається критичною. Тоттенгем поступово наближається до небезпечної зони, маючи лише шість очок запасу над трійкою аутсайдерів, і будь-яка нова втрата балів може загострити ситуацію до межі. Не тільки в турнірному плані, а й щодо майбутнього Томаса Франка на посаді головного тренера "шпор".
Ньюкасл також підходить до матчу не в найкращому психологічному стані. Поразка з рахунком 2:3 від Брентфорда стала третьою поспіль у Прем’єр-лізі та п’ятою грою без перемог у всіх турнірах. Команда Едді Гау регулярно втрачає очки з виграшних позицій і вже втратила 19 балів після того, як першою відкривала рахунок у матчах сезону.
Головною проблемою "сорок" залишаються виїзні матчі. У поточному чемпіонаті Ньюкасл лише двічі на виїзді забивав більше одного гола, а оборона часто не витримує інтенсивного тиску. Водночас статистика очних зустрічей додає оптимізму: Ньюкасл виграв п’ять із семи останніх матчів АПЛ проти Тоттенгема та традиційно залишається для лондонців вкрай незручним суперником.
За версією букмекерів, сьогодні трохи більше шансів на успіх мають підопічні Едді Гау. Так, на перемогу Ньюкасла в основний час пропонується коефіцієнт 2.50, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2.90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.40.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ТОТТЕНГЕМ : Вікаріо — Грей, Дрегушін, ван де Вен, Соуза — Сарр, Палінья, Галлагер — Сімонс, Соланке, Коло Муані
НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД : Поуп — Тріпп’єр, Тіав, Ботман, Голл — Тоналі, Бруно, Ремзі — Еланга, Вольтемаде, Барнс
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 3:3