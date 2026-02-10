Англія

Форвард Манчестер Сіті пообіцяв додати в грі та допомогти команді в чемпіонській гонці.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд критично оцінив свою результативність на початку 2026 року та зізнався, що має намір суттєво покращити показники.

"З початку року у мене було надто мало голів. Я розумію, що потрібно покращувати показники, бути гострішим і працювати над усіма компонентами своєї гри. Треба рухатися вперед — цього від мене чекають і на це заслуговують. Я не хочу шукати виправдань за низький рівень, багато залежить від голови та сприйняття втоми.

Календар є щільним, і це непросто. Для мене пріоритет — зберігати форму та уникати травм, щоб бути готовим допомагати команді. Перегони за титул продовжуються, поки нічого не вирішено", — підкреслив Голанд.

Нагадаємо, Голанд переживає найгіршу серію в кар'єрі, через що вибачається перед фанатами.