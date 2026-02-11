Англія

Серія з потенційних п'яти перемог поспіль у чемпіонаті обнулилась.

Футбол уже давно вийшов на якийсь галактичний рівень у контексті соціальних мереж, і тому від матчу двадцять шостого туру англійської Прем’єр-ліги поміж лондонським Вест Гемом та Манчестер Юнайтед уболівальники очікували не стільки видовища безпосередньо на футбольному полі, скільки фінальної крапки в одному дуже давньому парі одного фаната. Френк Айлетт підтримує "Червоних дияволів", які втім не надто квапляться відповідати позитивними результатами, і 5 жовтня 2024 року вболівальник узяв до рук машинку для стрижки, і збрив власне волосся на голові.

А от наступного разу він це обіцяв зробити вже тоді, коли улюблена команда зможе перемогти в чемпіонаті п’ять матчів поспіль. Відтоді минуло 493 дні. І ось, Манчестер Сіті (2:0), Арсенал (3:2), Фулгем (3:2), Тоттенгем (2:0), і Манчестер Юнайтед перебував за крок до виконання заповітної умови. Здавалося б, що могло піти не так у грі проти "молотобійців", які тривалий час перебувають у зоні вильоту, хоча й останнім часом почали піднімати голову під орудою Нуну Ешпіріту Санту.

І в підсумку на полі Олімпійського стадіону Лондона "молотобійці" таки вставили палки в колеса суперникам. Важкою ця гра для команди Майкла Карріка була від самого початку, коли господарям удалось зусиллями Боуена та Саммервілла перші гольові моменти. Після цього гра тривалий час тривала в центрі поля, і лише наприкінці першого тайму Манчестер Юнайтед наважився на випад до лівого флангу штрафного з ударом Діалло повз ближню стійку.

Так справа далеко не піде. Тим паче, що на початку другого тайму Вест Гему вдалось відкрити рахунок. На 50 хвилині Діуф передачею з власної половини запустив м’яч на правий фланг, де Боуен та Соучек довели контратаку до прострілу на ближню стійку, який завершив чеський півзахисник. І тут уже було не до жартів — гості до цього не створили жодного фундаменту для вирівнювання стану справ на табло.

При цьому команда Карріка максимально просто намагалась спрямовувати м’яч до чужого штрафного, що не приносило їй особливих дивідендів, окрім моменту з голом Каземіро з подачі Мейну з правого флангу на 63 хвилині, який не зарахували через офсайд. Наступного такого епізоду довелось чекати аж до компенсованого часу, коли Мбемо знайшов передачею Шешка на ближній стійці, і той у дотик вколотив м’яч у сітку. Якщо б до цього Зіркзе зробив те саме, але в дальній кут, у схожій ситуації, то можна було б і до перукаря сходити.

У наступному турі лондонський Вест Гем прийматиме Борнмут, тоді як Манчестер Юнайтед гостюватиме в Евертона.



Вест Гем — Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Соучек, 50 — Шешко, 90+6

Вест Гем: Германсен — Ван-Біссака, Дісасі, Мавропанос, Діуф (Магасса, 80) — Магасса,— Боуен (Вокер-Пітерс, 90), Соучек (Боуен, 50), Поттс (Скарлз, 80), Саммервіллл (Траоре, 89) — М. Фернандеш — Кастельянос (Вілсон, 69).

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот (Зіркзе, 82), Магвайр (Йоро, 68), Л. Мартінес, Шоу — Мейну, Каземіро — Діалло, Б. Фернандеш, Кунья (Шешко, 68) — Мбемо.



Попередження: М. Фернандеш — Далот