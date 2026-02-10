Німеччина

Німецький клуб задоволений грою португальця в Бундеслізі та розглядає повноцінний трансфер після завершення оренди.

Гамбург має опцію викупу португальського атакуючого півзахисника Фабіу Вієйри за 20 мільйонів євро після завершення його оренди з Арсеналу цього літа. Про це повідомляє Bild.

25-річний хавбек останнім часом демонструє переконливу гру в Бундеслізі та став одним із найстабільніших гравців Гамбурга. Зокрема, Вієйра реалізував пенальті у матчі проти Баварії, а також відзначився результативною передачею в одній із нещодавніх перемог команди.

Впевнені виступи португальця суттєво підвищили його шанси залишитися в Німеччині на постійній основі. В Арсеналі, за інформацією джерела, більше не розглядають Вієйру як важливу частину команди після оренд у Порту та тепер у Гамбурзі, тим паче що півзахист лондонців нині укомплектований значно сильніше.

Керівництво Гамбурга позитивно оцінює вплив Вієйри на гру команди та відкрите до повноцінного трансферу, хоча сума в 20 мільйонів євро може змусити клуб спробувати домовитися про зниження ціни. Переговори з Арсеналом очікуються у квітні або травні.

У цьому сезоні португалець провів 17 матчів, забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.