Німеччина

Мюнхенський гранд зберігає спокій щодо майбутнього свого найкращого бомбардира.

Керівництво мюнхенської Баварії впевнене, що капітан збірної Англії Гаррі Кейн підпише з клубом новий контракт, незважаючи на постійні спекуляції щодо можливого переїзду до Саудівської Аравії.

Чинна угода 32-річного форварда розрахована до 2027 року, проте, за даними джерел, у ній є пункт, який дозволяє йому покинути команду цього літа за суму близько 70 мільйонів фунтів стерлінгів. Спортивний директор Баварії Макс Еберль нещодавно дав стриманий коментар щодо ситуації:

"Я казав, що ми ведемо діалог, але переговори ще не розпочалися. Ми в тісному контакті з Гаррі, і подальші кроки будуть зроблені згодом", — заявив Макс.

Попри таку обережність офіційних осіб, інсайдер Sky Germany Керрі Хау зазначає, що в клубі панує оптимізм:

"Гравець постійно наголошує, що він щасливий у Мюнхені. Йому дуже комфортно тут із родиною, він насолоджується життям, тому в Баварії всі переконані, що він продовжить контракт. Я не очікую швидкого рішення, ймовірно, воно буде прийнято в найближчі місяці, після завершення сезону", — повідомляє він.

Кейн демонструє фантастичну форму: у поточному сезоні він забив вже 38 голів у 35 матчах і допомагає команді Венсана Компані впевнено лідирувати в Бундеслізі. Переїзд на Близький Схід виглядає малоймовірним, оскільки нападник прагне здобувати трофеї в Європі.