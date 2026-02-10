Австрійський тренер наголосив, що його позиція не зміниться.
Олівер Гласнер, Getty Images
10 лютого 2026, 21:22
Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер знову підтвердив, що залишить лондонський клуб після завершення поточного сезону.
Австрійський фахівець чітко дав зрозуміти, що його рішення є остаточним і не підлягає перегляду.
"Моє рішення залишити Крістал Пелес наприкінці сезону є остаточним. Жодних змін", — цитує слова Гласнера журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, ще в січні 51-річний наставник офіційно оголосив про намір піти з посади влітку 2026 року, заздалегідь повідомивши про це керівництво клубу. Таким чином, "орли" отримали час для планування майбутнього та пошуку нового головного тренера.
Гласнер допрацює з командою до завершення сезону-2025/26, після чого стане вільним агентом.