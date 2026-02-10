Англія

Австрійський тренер наголосив, що його позиція не зміниться.

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер знову підтвердив, що залишить лондонський клуб після завершення поточного сезону.

Австрійський фахівець чітко дав зрозуміти, що його рішення є остаточним і не підлягає перегляду.

"Моє рішення залишити Крістал Пелес наприкінці сезону є остаточним. Жодних змін", — цитує слова Гласнера журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, ще в січні 51-річний наставник офіційно оголосив про намір піти з посади влітку 2026 року, заздалегідь повідомивши про це керівництво клубу. Таким чином, "орли" отримали час для планування майбутнього та пошуку нового головного тренера.

Гласнер допрацює з командою до завершення сезону-2025/26, після чого стане вільним агентом.