Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 11 лютого 2026 року.
Сандерленд — Ліверпуль, Getty Images
12 лютого 2026, 08:20
Ліверпуль у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги обіграв Сандерленд на полі (1:0).
Команда Арне Слота мала значну атакувальну перевагу над суперника, однак із забитими м’ячами тривалий час у "червоних" не складалось, і тому "чорні коти" міцно тримались за нічию.
Проте Ліверпуль таки зумів розпечатати чужі ворота посеред другого тайму й перемогу в підсумку не відпустив.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сандерленд — Ліверпуль у рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Сандерленд — Ліверпуль 0:1
Гол: ван Дейк, 61
Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Баллард, Альдерете (Гертрейда, 80), Мандава — Садікі, Ле Фе — Г'юм (Мандл, 80), Діарра (Іcідор, 90), Ангуло (Тальбі, 80) — Броббі
Ліверпуль: Бекер — Ендо (Гомес, 69), Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Вірц, Гакпо (Джонс, 75) — Екітіке (К'єза, 88)
Попередження: Мандава