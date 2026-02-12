Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 11 лютого 2026 року.

Ліверпуль у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги обіграв Сандерленд на полі (1:0).

Команда Арне Слота мала значну атакувальну перевагу над суперника, однак із забитими м’ячами тривалий час у "червоних" не складалось, і тому "чорні коти" міцно тримались за нічию.

Проте Ліверпуль таки зумів розпечатати чужі ворота посеред другого тайму й перемогу в підсумку не відпустив.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сандерленд — Ліверпуль у рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Сандерленд — Ліверпуль 0:1

Гол: ван Дейк, 61

Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Баллард, Альдерете (Гертрейда, 80), Мандава — Садікі, Ле Фе — Г'юм (Мандл, 80), Діарра (Іcідор, 90), Ангуло (Тальбі, 80) — Броббі

Ліверпуль: Бекер — Ендо (Гомес, 69), Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Вірц, Гакпо (Джонс, 75) — Екітіке (К'єза, 88)

Попередження: Мандава