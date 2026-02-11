Англія

19-річний Елі Крупі потрапив у сферу інтересів грандів Європи після яскравого прориву в Прем’єр-лізі.

Ліверпуль уважно стежить за прогресом нападника Борнмута Елі Жуніора Крупі та розглядає його як потенційну ціль на літнє трансферне вікно. Про це повідомляє CaughtOffside з посиланням на джерела, близькі до агентської індустрії.

19-річний форвард проводить проривний сезон в англійській Прем’єр-лізі. У 20 матчах чемпіонату він уже відзначився вісьмома голами, швидко адаптувавшись до фізичних і тактичних вимог англійського футболу. Крупі демонструє зрілість, універсальність у лінії атаки та холоднокровність у завершенні, що привернуло увагу низки топклубів.

Окрім Ліверпуля, за розвитком француза стежать Челсі, Реал Мадрид і ПСЖ. Скаути мадридського та лондонського клубів регулярно відвідують матчі Борнмута, тоді як інтерес ПСЖ з’явився ще до того, як гравець голосно заявив про себе на рівні АПЛ.

Борнмут підписав Крупі у лютому 2025 року з Лор’яна приблизно за 10 мільйонів фунтів, випередивши у боротьбі Вест Гем, Тоттенгем і РБ Лейпциг. З огляду на нинішню форму нападника, цю угоду вже називають однією з найвдаліших трансферних операцій останніх років.

Молодого форварда вже порівнюють із Кіліаном Мбаппе та Серхіо Агуеро — через вибухову швидкість, інстинкт голеадора та вміння знаходити простір у штрафному майданчику. Якщо Крупі продовжить у тому ж дусі, боротьба за його підпис влітку може стати однією з найгучніших історій трансферного ринку.