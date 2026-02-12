Третя тренерська відставка за сезон для клубу.
Шон Дайч, Getty Images
12 лютого 2026, 10:44
Англійський Ноттінгем Форест глибоко вночі оголосив про рішення завершити співпрацю з головним тренером Шоном Дайчем.
На рішення керівництва клубу мала вплив, зокрема, нічия в грі проти Вулвергемптона на власному полі за кілька годин до цього в рамках 26 туру англійської Прем’єр-ліги (0:0).
54-річний фахівець був уже третім тренером "лісників" у поточній кампанії, тоді як до нього клуб попрощався з Нуну Ешпіріту Санту та Анге Постекоглу.
При цьому Дайча призначили наприкінці жовтня, тобто він відпрацював менше чотирьох місяців.
А цей час команда перемогла в 10 матчах, у п’яти зіграла внічию та ще в 10 програла.