Англія

Третя тренерська відставка за сезон для клубу.

Англійський Ноттінгем Форест глибоко вночі оголосив про рішення завершити співпрацю з головним тренером Шоном Дайчем.

На рішення керівництва клубу мала вплив, зокрема, нічия в грі проти Вулвергемптона на власному полі за кілька годин до цього в рамках 26 туру англійської Прем’єр-ліги (0:0).

54-річний фахівець був уже третім тренером "лісників" у поточній кампанії, тоді як до нього клуб попрощався з Нуну Ешпіріту Санту та Анге Постекоглу.

При цьому Дайча призначили наприкінці жовтня, тобто він відпрацював менше чотирьох місяців.

А цей час команда перемогла в 10 матчах, у п’яти зіграла внічию та ще в 10 програла.