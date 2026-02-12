Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, який відбувся 11 лютого 2025 року.

Мюнхенська Баварія у домашньому матчі чвертьфіналу Кубка Німеччини обіграла РБ Лейпциг (2:0).

Для команди Венсана Компані це була значно більш складна гра, аніж кілька тижнів тому в чемпіонаті на полі суперників.

Як мінімум, "Червона машина" понад годину мала проблеми на фінальному рубежі власної атаки, але зрештою заробила пенальті, після чого перевагу вже не відпустила.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — РБ Лейпциг у рамках 1/4 фіналу Кубка Німеччини-2025/26:

Баварія — РБ Лейпциг 2:0

Голи: Кейн, 64 (пен.), Діас, 67

Баварія: Ноєр — Станішич (Лаймер, 69), Упамекано, Та, Девіс (Іто, 90+4) — Кімміх, Олісе, Павлович (Горецка, 80) — Гнабрі (Мусіала, 69), Кейн, Діас.

РБ Лейпциг: Вандервордт — Баку, Орбан, Люкеба (Бітшіабу, 90+4), Раум — Шлагер (Банзузі, 78), Зайвальд, Баумгартнер (Гоміс, 89) — Діоманде, Ромуло (Гардер, 78), Нуса (Груда, 78).

Попередження: Станішич, Павлович, Лаймер — Вандевордт, Зайвальд, Ромуло, Баумгартнер