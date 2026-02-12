Англія

Іспанський наставник "містян" у захваті від гри новачків команди — Антуана Семеньйо та Марка Геї.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився коментарем про гру нападника команди Антуана Семеньйо після перемоги над Фулгемом (3:0).

"Семеньйо забиває багато голів! У нього відмінне відчуття підбору м'яча в штрафній, але не тільки це! Швидкість, інтенсивність, контроль м'яча, володіння м'ячем… Вищий клас! Я говорив, що клуб здійснив неймовірні придбання, підписавши Марка Геї та Антуана!", — сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Семеньйо перейшов у Манчестер Сіті з Борнмута у зимове трансферне вікно. У складі "містян" вінгер провів вісім матчів, у яких п'ять разів вразив ворота суперників і віддав два гольові паси.

Марк Геї також приєднався до команди нещодавно, зміцнивши лінію оборони.