Англія

26-й тур англійської Прем’єр-ліги подарував кілька цікавих результатів.

Астон Вілла вирвала мінімальну перемогу над Брайтоном 1:0 — єдиний гол на рахунку Паскаля Гіншелвуда, який забив автогол на 87-й хвилині.

Астон Вілла - Брайтон 1:0

Гол: Гіншелвуд (аг), 87

Астон Вілла: Мартінес — Богард, Конса, Мінгз, Матсен — Онана (Аліссон, 74), Луїс (Лінделеф, 84) — Санчо (Бейлі, 60), Буендія (Барклі, 60), Роджерс — Воткінс (Абрагам, 75)

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке (Боскальї, 61), Данк, Кадіоглу — Гіншелвуд, Балеба (Мілнер, 22), Гросс — Гомес (Мінте, 81), Велбек (Костулас, 81), Мітома (Гоуелл, 81)

Попередження: Мартінес, Роджерс — Балеба, Велтман, Геке Ноттінгем Форест і Вулвергемптон не зуміли відкрити рахунок — 0:0. Матч пройшов за ініціативи господарів, але реалізація підвела.

Ноттінгем Форест — Вулвергемптон 0:0 Ноттінгем Форест: Ортега — Айна, Міленкович, Морато, Вільямс — Сангаре, Андерсон — Гатчінсон, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Ндоє, 65) — Лукка (Жезус, 71) Вулвергемптон: Са — Москера, Буено (Чачуа, 60), Крейчі — Гомеш (Меллер Вольфе, 60), Гомес (Бельгард, 78), Гомес (Бельгард, 78), Буено (Чачуа, 60) — Мане — Армстронг, Арокодаре Попередження: Чачуа, Бельгард

Несподіваний результат стався в поєдинку Крістал Пелес — Бернлі. Господарі забили двічі завдяки Странд Ларсену (17, 33), проте гості відповіли трьома голами — Межбрі (40), Ентоні (44) та автогол Лерми на 45+2 хвилині, забезпечивши Бернлі вольову перемогу 3:2. Крістал Пелес — Бернлі 2:3

Голи: Странд Ларсен, 17, 33 - Межбрі, 40, Ентоні, 44, Лерма (аг), 45+2

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Лерма (Ріад, 46) — Муньйос (Г'юз, 72), Камада (Піно, 72), Вортон (Уче, 83), Мітчелл — Гессан (Джонсон, 58), Сарр — Странд Ларсен

Бернлі: Дубравка — Лоран, Естев, Ворролл — Вокер, Угочукву (Флорентіну, 87), Межбрі (Ворд-Праус, 83), Гамфріс — Едвардс (Фостер, 73), Ентоні — Флеммінг (Брун Ларсен, 73)

Попередження: Річардс, Лерма — Межбрі