Англія

Можливе повернення гравця до АПЛ.

Англійський Ліверпуль одразу після завершення зимової трансферної кампанії почав вивчати варіанти для періоду міжсезоння, серед яких посилення ланки атаки знову перебуватиме в пріоритеті у клуба.

Однією з опцій для "червоних" може стати підписання американського нападника італійського Мілана Крістіана Пулішича.

ЗМІ повідомляють про зацікавленість англійців у 27-річному виконавці, який раніше грав за лондонський Челсі.

Контракт футболіста із зарплатнею в 4 млн євро на рік + 1 млн євро бонусів добігає до завершення в 2027 році.

Мілан у свою чергу наразі намагається продовжити цю угоду на більш тривалий термін та вбезпечити свого гравця від продажу.

У цьому сезоні на рахунку Пулішича 10 голів та два асисти в 20 матчах.