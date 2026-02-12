Можливе повернення гравця до АПЛ.
Крістіан Пулішич, Getty Images
12 лютого 2026, 09:20
Англійський Ліверпуль одразу після завершення зимової трансферної кампанії почав вивчати варіанти для періоду міжсезоння, серед яких посилення ланки атаки знову перебуватиме в пріоритеті у клуба.
Однією з опцій для "червоних" може стати підписання американського нападника італійського Мілана Крістіана Пулішича.
ЗМІ повідомляють про зацікавленість англійців у 27-річному виконавці, який раніше грав за лондонський Челсі.
Контракт футболіста із зарплатнею в 4 млн євро на рік + 1 млн євро бонусів добігає до завершення в 2027 році.
Мілан у свою чергу наразі намагається продовжити цю угоду на більш тривалий термін та вбезпечити свого гравця від продажу.
У цьому сезоні на рахунку Пулішича 10 голів та два асисти в 20 матчах.