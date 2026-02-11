Команда Хосепа Гвардіоли посеред тижня не мала проблем із здобуттям чергових трьох очок.
11 лютого 2026, 23:26
Манчестер Сіті — Фулгем 3:0
Голи: Семеньйо, 24, О'Райлі, 31, Голанд, 39
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес (Хусанов, 60), Діаш, Геї, Аїт-Нурі — Сілва (Рейндерс, 59), Родрі (Ніко, 71), О’Райлі — Фоден (Шеркі, 71), Голанд (Мармуш, 46), Семеньйо.
Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Сессеньйон — Івобі, Берге (Рід, 81) — Вілсон (Бобб, 72), Сміт-Роу (Муніз, 60), Чуквезе (Кевін, 60) — Хіменес (Кінг, 60).
Попередження: Фоден, Сілва, Ніко — Андерсен