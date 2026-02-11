Англія

Вінгер Манчестер Сіті вибув до кінця сезону, але керівництво "ірисок" налаштоване оформити повноцінний трансфер.

Евертон має намір викупити контракт Джека Гріліша у Манчестер Сіті за 25 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє Sky Sports з посиланням The I.

Попри те, що англійський півзахисник достроково завершив сезон через травму, клуб із Ліверпуля розглядає можливість підписання гравця на постійній основі.

30-річний хавбек, який виступає за Евертон на правах оренди, отримав перелом стопи у матчі проти Астон Вілли 18 січня. Після операції він більше не зіграє в нинішній кампанії. Головний тренер Девід Моєс раніше підтвердив, що футболіст пропустить решту сезону.

Незважаючи на ушкодження, у клубі задоволені внеском Гріліша. У 22 матчах він забив два м’ячі та віддав шість результативних передач, однак статистика не повністю відображає його вплив на гру команди. Після непростого періоду в Манчестер Сіті хавбек зумів перезавантажити кар’єру та став одним із ключових креативних гравців Евертона.

Очікується, що перемовини між клубами можуть активізуватися після завершення сезону. Евертон розглядає трансфер як стратегічну інвестицію в досвідченого футболіста, здатного стати лідером команди в наступній кампанії.