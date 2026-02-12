До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 12 лютого, розпочавшись о 10:00.
фото ФК Оболонь
12 лютого 2026, 09:40
Сьогодні, 12 лютого, київська Оболонь проведе свій шостий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ.
Суперником для команди Олександра Антоненка буде данський Кеге. Матч розпочнеться о 10:15.
Онлайн трансляція матчу Оболонь — Кеге:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Оболонь посіла дванадцяту сходинку.