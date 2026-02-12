Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 12 лютого, розпочавшись о 10:00.

Сьогодні, 12 лютого, київська Оболонь проведе свій шостий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ.

Суперником для команди Олександра Антоненка буде данський Кеге. Матч розпочнеться о 10:15.

Онлайн трансляція матчу Оболонь — Кеге:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Оболонь посіла дванадцяту сходинку.