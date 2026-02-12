Наставник "червоних" відзначив складність наздоганяння лідерів АПЛ у боротьбі за єврокубки.
Арне Слот, Getty Images
12 лютого 2026, 09:56
Наставник Ліверпуля Арне Слот поділився думками щодо шансів своєї команди зіграти в наступному сезоні Ліги чемпіонів.
"Ми знаходимося близько до зони Ліги чемпіонів, враховуючи незначне відставання в очках. Але одна справа, якщо ти відстаєш від аутсайдера на кілька очок, їх легше наздогнати, тому що відбуваються часті втрати балів, а зовсім інша — відставання вгорі таблиці.
Лідери рідше оступаються, тому потрібно завжди перемагати", — передає слова нідерландського тренера пресслужба "червоних".
Станом на сьогоднішній день Ліверпуль з 42 очками займає шосте місце в таблиці АПЛ.
