Англія

Наставник "червоних" відзначив складність наздоганяння лідерів АПЛ у боротьбі за єврокубки.

Наставник Ліверпуля Арне Слот поділився думками щодо шансів своєї команди зіграти в наступному сезоні Ліги чемпіонів.

"Ми знаходимося близько до зони Ліги чемпіонів, враховуючи незначне відставання в очках. Але одна справа, якщо ти відстаєш від аутсайдера на кілька очок, їх легше наздогнати, тому що відбуваються часті втрати балів, а зовсім інша — відставання вгорі таблиці.

Лідери рідше оступаються, тому потрібно завжди перемагати", — передає слова нідерландського тренера пресслужба "червоних".

Станом на сьогоднішній день Ліверпуль з 42 очками займає шосте місце в таблиці АПЛ.

