Англія

Вінгер Челсі очолив антирейтинг авторитетного видання.

Авторитетний спортивний портал ESPN склав рейтинг найгірших трансферів за всю історію англійської Прем'єр-ліги. Перше місце у цьому сумнівному списку посів вінгер збірної України та лондонського Челсі Михайло Мудрик.

Експерти видання поставили 24-річного українця на вершину списку провалів, зазначивши невідповідність його гри високій ціні. Нагадаємо, перехід Мудрика з Шахтаря до Челсі обійшовся лондонцям у 70 мільйонів євро (плюс бонуси).

У боротьбі за звання "найгіршого" Мудрик випередив бразильця Антоні з Манчестер Юнайтед та івуарійця Ніколя Пепе з Арсенала.

Топ-10 найгірших трансферів АПЛ за версією ESPN виглядає так:

1. Михайло Мудрик (Шахтар → Челсі, €70 млн)

2. Антоні (Аякс → МЮ, 95 млн)

3. Ніколя Пепе (Лілль → Арсенал, €80 млн)

4. Алі Діа (Саутгемптон, вільний агент)

5. Деніел Дрінкуотер (Лестер → Челсі, €37,9 млн)

6. Рікардо Альварес (Інтер → Сандерленд, €10,5 млн)

7. Ромелу Лукаку (Інтер → Челсі, €113 млн)

8. Джейдон Санчо (Боруссія Д → МЮ, €85 млн)

9. Томас Бролін (Парма → Лідс, €5,3 млн)

10. Келвін Філліпс (Лідс → Ман Сіті, €49 млн)

Мудрик — не єдиний представник України у цьому рейтингу. До топ-50 також потрапили: 17-те місце: Андрій Шевченко (перехід до Челсі); 39-те місце: Сергій Ребров (перехід до Тоттенгема).

Цікаво, що у список трансферних розчарувань експерти включили навіть одного з найкращих гравців в історії футболу — Кріштіану Роналду (мова йде про його друге повернення до МЮ).