Вінгер Челсі очолив антирейтинг авторитетного видання.
Михайло Мудрик Getty Images
12 лютого 2026, 00:50
Авторитетний спортивний портал ESPN склав рейтинг найгірших трансферів за всю історію англійської Прем'єр-ліги. Перше місце у цьому сумнівному списку посів вінгер збірної України та лондонського Челсі Михайло Мудрик.
Експерти видання поставили 24-річного українця на вершину списку провалів, зазначивши невідповідність його гри високій ціні. Нагадаємо, перехід Мудрика з Шахтаря до Челсі обійшовся лондонцям у 70 мільйонів євро (плюс бонуси).
У боротьбі за звання "найгіршого" Мудрик випередив бразильця Антоні з Манчестер Юнайтед та івуарійця Ніколя Пепе з Арсенала.
Топ-10 найгірших трансферів АПЛ за версією ESPN виглядає так:
1. Михайло Мудрик (Шахтар → Челсі, €70 млн)
2. Антоні (Аякс → МЮ, 95 млн)
3. Ніколя Пепе (Лілль → Арсенал, €80 млн)
4. Алі Діа (Саутгемптон, вільний агент)
5. Деніел Дрінкуотер (Лестер → Челсі, €37,9 млн)
6. Рікардо Альварес (Інтер → Сандерленд, €10,5 млн)
7. Ромелу Лукаку (Інтер → Челсі, €113 млн)
8. Джейдон Санчо (Боруссія Д → МЮ, €85 млн)
9. Томас Бролін (Парма → Лідс, €5,3 млн)
10. Келвін Філліпс (Лідс → Ман Сіті, €49 млн)
Мудрик — не єдиний представник України у цьому рейтингу. До топ-50 також потрапили: 17-те місце: Андрій Шевченко (перехід до Челсі); 39-те місце: Сергій Ребров (перехід до Тоттенгема).
Цікаво, що у список трансферних розчарувань експерти включили навіть одного з найкращих гравців в історії футболу — Кріштіану Роналду (мова йде про його друге повернення до МЮ).