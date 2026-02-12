Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 11 лютого 2026 року.

Манчестер Сіті у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв лондонський Фулгем (3:0).

Перевага команди Хосепа Гвардіоли в першому таймі була очевидною, і цього разу це ще й знайшло яскраве підтвердження на табло.

Настільки яскраве, що проведення другої половини гри вже стало суто формальністю.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Фулгем у рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Сіті — Фулгем 3:0

Голи: Семеньйо, 24, О'Райлі, 31, Голанд, 39

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес (Хусанов, 60), Діаш, Геї, Аїт-Нурі — Сілва (Рейндерс, 59), Родрі (Ніко, 71), О’Райлі — Фоден (Шеркі, 71), Голанд (Мармуш, 46), Семеньйо.

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Сессеньйон — Івобі, Берге (Рід, 81) — Вілсон (Бобб, 72), Сміт-Роу (Муніз, 60), Чуквезе (Кевін, 60) — Хіменес (Кінг, 60).

Попередження: Фоден, Сілва, Ніко — Андерсен