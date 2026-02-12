Англія

Мерсисайдці завдали 23 удари по воротах суперника, але змогли відзначитись лише один раз.

Ліверпуль, незважаючи на повне домінування у грі, зміг відзначитися лише один раз. На 61-й хвилині капітан гостей ван Дейк після подачі з кутового відзначився голом, та приніс своїй команді дуже важливі три очки у боротьбі за Лігу чемпіонів.

Цікаво, що Діарра мав нагоду врятувати свою команду: сенегалець опинився на лінії воріт у момент удару захисника. Втім, 19-й номер головою переправив мʼяч у сітку, хоча той і так летів у площину воріт. Завдяки цій перемозі підопічні Арне Слота наблизилися до заповітної позиції.

Наразі червоні посідають 6-те місце, маючи у своєму активі 42 очки. Чорні коти опустилися на 11-ту сходинку з 36 балами.

Сандерленд — Ліверпуль 0:1

Гол: ван Дейк, 61

Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Баллард, Альдерете (Гертрейда, 80), Мандава — Садікі, Ле Фе — Г'юм (Мандл, 80), Діарра (Іcідор, 90), Ангуло (Тальбі, 80) — Броббі

Ліверпуль: Бекер — Ендо (Гомес, 69), Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Вірц, Гакпо (Джонс, 75) — Екітіке (К'єза, 88)

Попередження: Мандава