Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу Атлетіко — Барселона, де на кону стоїть путівка до фіналу Кубка Короля.

У столиці Іспанії відбудеться перша частина півфінального протистояння Кубка Іспанії, в якому Атлетіко Мадрид прийматиме Барселону. Це повторення цієї ж стадії минулорічного турніру, тож "матрацники" прагнутимуть взяти реванш за драматичну поразку.

Атлетіко Мадрид — Барселона

Четвер, 12 лютого, 22:00, стадіон Metropolitano Stadium, Мадрид

Перший матч 1/2 фіналу Кубка Іспанії

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Атлетіко довів свою серйозність намірів у цьому турнірі, розгромивши Реал Бетіс (5:0) у чвертьфіналі. Проте загальна форма команди Дієго Сімеоне залишається нестабільною: після кубкового тріумфу послідувала мінімальна поразка від того ж Бетіса в чемпіонаті. У Ла Лізі шанси "індіанців" на титул примарні, адже відставання від лідера становить вже 13 очок, тому Кубок Короля є головною надією клубу на здобуття трофея цього сезону. "Матрацникам" вкрай важливо використати перевагу домашнього поля та шалену підтримку фанатів, щоб створити заділ перед матчем-відповіддю.

Барселона, своєю чергою, підходить до матчу в ролі "машини для перемог". Команда Гансі Фліка виграла шість останніх поєдинків в усіх турнірах, незмінно забиваючи щонайменше два м'ячі. "Синьо-гранатові" впевнено лідирують у Ла Лізі, здолавши в минулому турі Мальорку (3:0), і прагнуть оформити "золотий дубль". Психологічна перевага також на боці каталонців, які виграли три останні очні зустрічі проти Атлетіко. Попри серйозні кадрові втрати, глибина складу дозволяє Фліку підтримувати високий темп гри.

Кадрова ситуація — головний біль для обох тренерів. У Атлетіко під питанням участь Пубіля та Гонсалеса, а Кардосо та Барріос точно не зіграють через травми. У Барселони список травмованих ще довший: не допоможуть команді Крістенсен, Гаві, Педрі та Рафінья, а участь де Йонга залишається під питанням. Проте навіть у такому складі Барселона виглядає фаворитом.

Орієнтовні склади

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Мендоса, Коке, Баена — Грізманн, Лукман.

Барселона: Ж. Гарсія — Мартін, Е. Гарсія, Араухо, Канселу — Берналь, Ольмо, Фермін — Рашфорд, Торрес, Ямаль.

Не зіграють: Кардосо, Барріос (Атлетіко Мадрид) — Крістенсен, Гаві, Педрі, Рафінья (Барселона).

Під питанням: Пубіль, Гонсалес (Атлетіко Мадрид) — де Йонг (Барселона).

Поточна форма

Очні зустрічі