Легендарний англійський півзахисник, який нині виступає за Брайтон, зрівнявся з Гаретом Баррі за кількістю матчів у Прем'єр-лізі

Джеймс Мілнер продовжує переписувати історію англійського футболу. У матчі чергового туру АПЛ проти Астон Вілли 40-річний хавбек з'явився на полі, що дозволило йому повторити абсолютний рекорд ліги за кількістю зіграних поєдинків.

Знакова подія сталася вже у першому таймі зустрічі, 11 лютого. Мілнер вийшов на заміну на 22-й хвилині замість Карлоса Балеби. Цей матч став для ветерана 653-м у рамках вищого дивізіону Англії. Таким чином, він наздогнав попереднього одноосібного лідера за цим показником — Гарета Баррі.

Символічно, що це досягнення підкорилося Мілнеру саме у грі проти Вілли, клубу, кольори якого він захищав у минулому (як і сам Баррі). Цікаво, що гравці деякий час грали за одну команду, Манчестер Сіті. У легендарному сезоні 2011/12 вони стали чемпіонами Англії. Це було перше чемпіонство для Мілнера та Баррі.

Шлях Джеймса до цього рекорду тривав понад два десятиліття.Дебютувавши у 16-річному віці за Лідс Юнайтед ще у 2002 році, він стабільно виступав на найвищому рівні протягом 25 сезонів. У його послужному списку — ігри за Лідс, Ньюкасл, Астон Віллу, Манчестер Сіті, Ліверпуль та нинішній Брайтон. За свою карʼєру Джеймс тричі виграв найсильнішу лігу світу. Два раза з містянами (2011/12, 2013/14) та один раз з червоними (2019/20).

У січні цього року футболіст відсвяткував своє 40-річчя, увійшовши до елітного клубу польових гравців, які виступали в АПЛ у такому поважному віці. Тепер лише один крок відділяє Залізного Мілнера від статусу абсолютного рекордсмена ліги всіх часів.