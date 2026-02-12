Football.ua представляє прев'ю матчу 26-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 12 лютого та розпочнеться о 22:00.
Брентфорд — Арсенал, Getty Images
12 лютого 2026, 08:00
У 26-му турі англійської Прем’єр-ліги на вболівальників чекає лондонське дербі: Брентфорд прийматиме лідера чемпіонату Арсенал. Це протистояння давно перестало бути рядовим — для фаворита воно традиційно стає випробуванням на міцність, характер і здатність грати під тиском нестандартного суперника.
БРЕНТФОРД — АРСЕНАЛ
ЧЕТВЕР, 12 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ БРЕНТФОРД КОММ’ЮНІТІ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОНІ ГАРРІНГТОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Команда Кіта Ендрюса підходить до матчу на хвилі позитивних результатів. Перемоги над Ньюкаслом (3:2) та Астон Віллою (1:0) показали, що Брентфорд уміє карати сильніших суперників, особливо коли отримує простір для швидких переходів з оборони в атаку. "Бджоли" багато працюють без м’яча, активно використовують фланги й стандарти, а їхня енергія часто створює проблеми навіть топклубам.
Втім, домашня форма Єгора Ярмолюка і компанії залишається менш переконливою. Поразка від Ноттінгем Форест (0:2) вкотре оголила проблему — Брентфорду важко контролювати матчі, коли суперник нав’язує позиційний футбол і довгі відрізки володіння. Команда вже пропустила 34 голи за сезон, а проти суперників, які постійно тиснуть, оборонні лінії часто розтягуються, змушуючи господарів грати глибоко та чекати на контратаки.
Арсенал підходить до виїзду на Брентфорд Комм’юніті у статусі лідера Прем’єр-ліги та з відновленою впевненістю. Перемоги над Сандерлендом (3:0), Челсі (1:0) і розгром Лідса (4:0) стали яскравим підтвердженням стабільності команди Мікеля Артети. "Каноніри" знову діють компактно, грамотно перекривають зони й майже не дозволяють суперникам створювати моменти.
Оборона Арсеналу — найкраща у лізі: лише 17 пропущених м’ячів у 25 матчах. Саме ця надійність дозволяє команді діяти терпляче, без паніки, поступово розхитуючи захист суперника. На виїзді лондонці виглядають особливо переконливо, поєднуючи структурований пресинг із швидким просуванням через центр поля. Навіть кадрові втрати на кшталт можливих відсутностей Сака чи Едегора не зменшують загальної якості гри — Арсенал навчився перемагати системно.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.70, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 4.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БРЕНТФОРД : Келлегер — Кайоде, Ван ден Берг, Аєр, Генрі — Янельт, Гендерсон — Уаттара, Ярмолюк Льюїс-Поттер — Тьяго
АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Езе, Субіменді, Райс — Мадуеке, Йокерес, Мартінеллі
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2