ЧЕТВЕР, 12 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ БРЕНТФОРД КОММ’ЮНІТІ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОНІ ГАРРІНГТОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Кіта Ендрюса підходить до матчу на хвилі позитивних результатів. Перемоги над Ньюкаслом (3:2) та Астон Віллою (1:0) показали, що Брентфорд уміє карати сильніших суперників, особливо коли отримує простір для швидких переходів з оборони в атаку. "Бджоли" багато працюють без м’яча, активно використовують фланги й стандарти, а їхня енергія часто створює проблеми навіть топклубам.

Втім, домашня форма Єгора Ярмолюка і компанії залишається менш переконливою. Поразка від Ноттінгем Форест (0:2) вкотре оголила проблему — Брентфорду важко контролювати матчі, коли суперник нав’язує позиційний футбол і довгі відрізки володіння. Команда вже пропустила 34 голи за сезон, а проти суперників, які постійно тиснуть, оборонні лінії часто розтягуються, змушуючи господарів грати глибоко та чекати на контратаки.

Арсенал підходить до виїзду на Брентфорд Комм’юніті у статусі лідера Прем’єр-ліги та з відновленою впевненістю. Перемоги над Сандерлендом (3:0), Челсі (1:0) і розгром Лідса (4:0) стали яскравим підтвердженням стабільності команди Мікеля Артети. "Каноніри" знову діють компактно, грамотно перекривають зони й майже не дозволяють суперникам створювати моменти.

Оборона Арсеналу — найкраща у лізі: лише 17 пропущених м’ячів у 25 матчах. Саме ця надійність дозволяє команді діяти терпляче, без паніки, поступово розхитуючи захист суперника. На виїзді лондонці виглядають особливо переконливо, поєднуючи структурований пресинг із швидким просуванням через центр поля. Навіть кадрові втрати на кшталт можливих відсутностей Сака чи Едегора не зменшують загальної якості гри — Арсенал навчився перемагати системно.