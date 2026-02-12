Англія

Клуб прийняв січневу пропозицію, однак сам гравець захотів продовжити виступи на південному узбережжі.

Брайтон у січні отримав пропозицію від Ноттінгем Форест щодо трансферу свого капітана Льюїса Данка та навіть дав гравцеві дозвіл провести перемовини з потенційним новим клубом. Про це повідомляє Sky Sports із посиланням на журналістів Елліота Кука та Антона Толуї.

За наявною інформацією, Ноттінгем Форест пропонував 34-річному центральному захиснику контракт терміном на два з половиною роки. Водночас попри зацікавленість з боку "лісників", сам футболіст вирішив не змінювати команду.

Данк повідомив керівництву Брайтона про своє бажання залишитися в клубі, після чого жодних перемовин між ним і Ноттінгем Форест не відбулося. Таким чином, потенційний трансфер остаточно зірвався на етапі попереднього інтересу.

Нагадаємо, Льюїс Данк виступає за Брайтон уже 16 років і є капітаном команди. У грудні минулого року він продовжив контракт із клубом до 2027 року. У поточному сезоні захисник провів 24 матчі у всіх турнірах.