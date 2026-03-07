Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Англії, який відбувся 6 березня 2026 року.

Ліверпуль у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії впевнено обіграв Вулвергемптон на полі суперників (3:1).

"Червоні" і цій грі мали брати реванш за нещодавню поразку в чемпіонаті, тоді як господарям кубковий турнір виявився не надто й потрібним.

"Вовки" витримали тиск у першому таймі, але вже на початку другого розсипались із двома швидкими пропущеними м’ячами.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Брайтон у рамках 1/8 фіналу Кубку Англії-2025/26:

Вулвергемптон — Ліверпуль 1:3

Голи: Хван Хі Чхан, 90+2 — Роберстон, 51, Салах, 53, Джонс, 74