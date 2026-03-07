Football.ua представляє прев'ю матчу 1/8 фіналу Кубка Англії, який пройде 7 березня та розпочнеться о 22:00.
Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сіті, Getty Images
07 березня 2026, 08:00
У п’ятому раунді Кубка Англії на Сент-Джеймс Парк відбудеться один із найочікуваніших матчів стадії: Ньюкасл Юнайтед прийматиме Манчестер Сіті. Для цих команд це буде вже п’ята очна зустріч у нинішньому сезоні, і протистояння поступово перетворюється на справжню серію — особливо з огляду на те, що вони також перебувають по різні боки сітки плей-оф Ліги чемпіонів.
НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СІТІ
СУБОТА, 7 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Ньюкасл підходить до цієї гри з емоційним підйомом після непростої перемоги над Манчестер Юнайтед у Прем’єр-лізі. Команда Едді Гау здобула важливі три очки з рахунком 2:1, попри те, що майже весь другий тайм грала в меншості. Цей результат перервав невдалу домашню серію і повернув "сорокам" віру у власні сили перед черговим великим випробуванням.
Утім, у протистояннях із Манчестер Сіті цього сезону Ньюкасл має невтішну статистику. Після домашньої перемоги 2:1 у листопаді Ентоні Гордон і компанія програли три наступні матчі — двічі у півфіналі Кубка ліги та ще раз у Прем’єр-лізі на Етіхаді. Попри це, команда Гау традиційно добре виступає на цій стадії Кубка Англії: у дев’яти з останніх десяти випадків вона проходила до чвертьфіналу.
Манчестер Сіті підходить до гри після невдалого результату в чемпіонаті — команда Пепа Гвардіоли зіграла внічию з рахунком 2:2 з Ноттінгем Форест, що ускладнило її боротьбу за титул із лондонським Арсеналом. "Містяни" відстають від лідера на кілька очок, але все ще зберігають шанси на трофеї одразу в кількох турнірах, зокрема в Кубку Англії.
Попри можливу ротацію перед матчем Ліги чемпіонів проти Реала Мадрид, Сіті залишається надзвичайно небезпечним суперником у цьому турнірі. За останні чотири сезони команда виграла 18 із 20 матчів у Кубку Англії, а в раундах із третього по п’ятий здобула 23 перемоги поспіль із сумарною різницею м’ячів 89:11. До того ж нещодавно "містяни" вже вибили Ньюкасл із Кубка ліги, що додає цьому протистоянню особливої інтриги та принциповості.
Очікується напружений та видовищний матч двох команд, які мають щільний календар і паралельно думають про єврокубкові зустрічі. Ньюкасл традиційно небезпечний на власному полі, але Манчестер Сіті має глибший склад і більше варіантів для ротації. Саме тому команда Гвардіоли виглядає невеликим фаворитом у боротьбі за путівку до чвертьфіналу.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 2.00, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 3.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.80.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД : Поуп — Тріпп’єр, Тіав, Ботман, Берн — Віллок, Тоналі, Жоелінтон — Еланга, Гордон, Барнс
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Траффорд — Нунеш, Хусанов, Геї, Аїт-Нурі — Льюїс, Ніко Гонсалес — Бернарду, Шеркі — Семеньйо, Мармуш
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2, ПРОХІД СІТІ