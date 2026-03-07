СУБОТА, 7 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ньюкасл підходить до цієї гри з емоційним підйомом після непростої перемоги над Манчестер Юнайтед у Прем’єр-лізі. Команда Едді Гау здобула важливі три очки з рахунком 2:1, попри те, що майже весь другий тайм грала в меншості. Цей результат перервав невдалу домашню серію і повернув "сорокам" віру у власні сили перед черговим великим випробуванням.

Утім, у протистояннях із Манчестер Сіті цього сезону Ньюкасл має невтішну статистику. Після домашньої перемоги 2:1 у листопаді Ентоні Гордон і компанія програли три наступні матчі — двічі у півфіналі Кубка ліги та ще раз у Прем’єр-лізі на Етіхаді. Попри це, команда Гау традиційно добре виступає на цій стадії Кубка Англії: у дев’яти з останніх десяти випадків вона проходила до чвертьфіналу.

Манчестер Сіті підходить до гри після невдалого результату в чемпіонаті — команда Пепа Гвардіоли зіграла внічию з рахунком 2:2 з Ноттінгем Форест, що ускладнило її боротьбу за титул із лондонським Арсеналом. "Містяни" відстають від лідера на кілька очок, але все ще зберігають шанси на трофеї одразу в кількох турнірах, зокрема в Кубку Англії.

Попри можливу ротацію перед матчем Ліги чемпіонів проти Реала Мадрид, Сіті залишається надзвичайно небезпечним суперником у цьому турнірі. За останні чотири сезони команда виграла 18 із 20 матчів у Кубку Англії, а в раундах із третього по п’ятий здобула 23 перемоги поспіль із сумарною різницею м’ячів 89:11. До того ж нещодавно "містяни" вже вибили Ньюкасл із Кубка ліги, що додає цьому протистоянню особливої інтриги та принциповості.

Очікується напружений та видовищний матч двох команд, які мають щільний календар і паралельно думають про єврокубкові зустрічі. Ньюкасл традиційно небезпечний на власному полі, але Манчестер Сіті має глибший склад і більше варіантів для ротації. Саме тому команда Гвардіоли виглядає невеликим фаворитом у боротьбі за путівку до чвертьфіналу.