Англія

Англійський фахівець вірить в чемпіонство "канонірів".

Колишній головний тренер Вест Гем Юнайтед та Ньюкасл Юнайтед Алан Пард'ю висловився про лондонський Арсенал.

"Якщо дивитися на це очима тренера, вони дуже професійні. Вони використовують кожну дрібницю з футбольних хитрощів, щоб довести матч до перемоги.

Але, правду кажучи, Брайтон, хоча в другому таймі дійсно додав у темпі і виглядав краще, по-справжньому так і не створив проблем Арсеналу.

І зараз здається, що Арсенал доведе справу до кінця. Але поруч з їхнім ім'ям буде стояти зірочка, тому що вистачить просто подивитися на такі виступи і сказати: це просто функціональна гра.

Це професійний, функціональний виступ. Вони хороші, сильні, потужні. Але в їхній грі немає нічого красивого. Це правда", – сказав Пард'ю.