Англія

Лондонський клуб змушений розглянути продаж провідних гравців для стабілізації фінансового стану.

Лондонський Арсенал може виставити на трансфер когось із футболістів основного складу. За повідомленням The Telegraph, "канонірам" доведеться розлучитися щонайменше з одним ключовим виконавцем уже наступного літа.

Такі заходи необхідні для виправлення фінансових наслідків масштабних придбань, сума яких перевищила 300 мільйонів євро. Стверджується, що до списку гравців, які можуть залишити команду, потрапили Мартін Едегор та Габріель Мартінеллі.

У поточному сезоні Едегор узяв участь у 27 матчах у всіх турнірах, відзначившись одним голом та сімома асистами. На рахунку Мартінеллі 37 виходів на поле, 11 забитих м'ячів та три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Райс визнаний гравцем року АПЛ на London Football Awards, Артета — найкращим тренером.