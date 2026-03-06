Англія

Керманич "сорок" поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з командою Пепа Гвардіоли в Кубку Англії.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау висловився про прийдешній кубковий матч проти Манчестер Сіті. Наставник наголосив, що на його підопічних чекає надскладне випробування.

Слова Гау наводить пресслужба "сорок":

"Усі матчі проти Манчестер Сіті були напруженими, але ми мали шанси. Нам потрібно постаратися не пропустити, хоча їх дуже складно стримати. Це буде справжній поєдинок Кубка Англії: гра з атаками з обох сторін. Нам необхідно буде залучити вболівальників у гру".

Зустріч 1/8 фіналу Кубка Англії між Ньюкаслом та Манчестер Сіті відбудеться 7 березня. Початок гри — о 22:00.