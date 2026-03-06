Англія

Після чергової болючої поразки від Крістал Пелас нападник шпор визнав, що команда перебуває у кризовій ситуації, і розповів про екстрену розмову в роздягальні.

Нападник лондонського Тоттенгема Домінік Соланке закликав своїх товаришів по команді усвідомити реальність боротьби за виживання після деморалізуючої домашньої поразки від Крістал Пелас (1:3). У четвер лондонський клуб опустився на нове дно, опинившись за крок від зони вильоту.

Поєдинок розпочався для шпор вдало — саме Соланке відкрив рахунок у матчі. Проте радість була недовгою: дубль Ісмаїли Сарра та гол Йоргена Странд Ларсена перевернули гру з ніг на голову. Ситуацію погіршило вилучення ключового захисника Міккі ван де Вена, що ще більше послабило і без того травмовану лінію оборони.

Це вже 14-та поразка Тоттенгема в поточному сезоні Прем'єр-ліги. За 9 турів до фінішу команда посідає 16-те місце, маючи лише одне очко відриву від зони вильоту. Одразу після матчу Соланке зізнався, що гравці провели відверту розмову за зачиненими дверима. Ми щойно мали серйозну розмову.

"Ми розуміємо, що позиція, в якій ми перебуваємо, — це зовсім не те, чого ми хочемо, тому нам потрібно з'ясувати, як вибратися з цього якомога швидше. Ми більше не в тому становищі, щоб шукати виправдання. Нам потрібно виконувати свою роботу на полі", — розповів нападник в інтерв'ю TNT Sports.

Соланке також підкреслив, що команді доведеться адаптуватися до незвичної для неї ролі аутсайдера:

"Ми знаємо, що клуб не звик бути в такій ситуації, тому маємо розуміти — легко не буде. Ми повинні боротися в кожній грі, кожну хвилину, щоб гарантувати своє покращення", додав форвард.

Призначення Ігора Тудора на посаду виконувача обов'язків головного тренера поки не принесло очікуваного ефекту — під керівництвом хорвата команда програла всі три стартові поєдинки. Тудор вказує на брак стабільності в обороні та схильність команди пропускати після найменших помилок. Попереду у Тоттенгема виснажливий фініш сезону, де кожне очко буде на вагу золота для збереження прописки в еліті англійського футболу.