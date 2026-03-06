Англія

Бразилець розповів про свій хет-трик у ворота Астон Вілли.

Нападник Челсі Жуан Педро прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Астон Вілли (4:1), у якому він оформив хет-трик.

"Для мене це був вечір мрії. Відтоді як я перейшов у Челсі, я мріяв про такі моменти — грати за великий клуб і оформити хет-трик. І думаю, це була ідеальна ніч, щоб забити свій перший хет-трик.

Ми просто повинні продовжувати рухатися вперед. Я просто живу тут своєю мрією. Я дуже вдячний усім, хто допомагав мені на цьому шляху. Думаю, всі були бездоганними. Коли команда грає так, у мене з’являються моменти. Вважаю, кожен був на висоті. Це був особливий день — усі виконали чудову роботу.

Попереду ще дев’ять матчів, і ми боротимемося, щоб потрапити до топ-4. Усі мої голи сталися тому, що я опинявся у правильному місці в правильний час. Команда цього від мене очікує. Ці голи були дуже важливими", — наводить слова Педро прес-служба клубу.

Після 29 турів Челсі набрав 48 очок і посідає п'яте місце в АПЛ. Свій наступний матч "сині" проведуть проти Рексема у Кубку Англії – гра запланована на завтра, 7 березня.