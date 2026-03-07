Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував перемогу над Вулвергемптоном.

Ліверпуль напередодні обіграв Вулвергемптон у гостьовій грі 1/8 фіналу Кубка Англії.

Вулвергемптон — Ліверпуль 1:3 Відео голів та огляд матчу Кубку Англії

Після завершення гри головний тренер "червоних" Арне Слот прокоментував виступ власної команди.

"Якщо говорити про гол і результативну передачу в одній грі, то перший гравець нашої команди, про якого ви подумаєте, імовірно, не буде фулбеком. Тож, якщо Робертсон зміг додати ці дії до гри, у якій ми до 90+1-ї хвилини знову не дали створити жодного моменту, а він, безперечно, частина цього захисту, – тоді це справді позитивно.

Але гол, який він забив, не був великим шансом. Це був удар із 25 метів, яких у нас було багато три дні тому, але тепер цей удар влучив після того, як Коді Гакпо та Мо Салах добре попрацювали для цього гола.

Другий гол відбувся одразу ж: знову ж таки, Коді добре зіграв у цій атаці, низько опустившись на позиції дев'ятки, потім була чудова передача Роббо. Мо майже ніколи не залишається в офсайді, і це, мабуть, одна з найособливіших речей у його грі. У нього багато особливих рис, але це точно одна з них, тому, коли лайнсмен підняв прапорець, я одразу ж почав його розпитувати – і це здавалося справедливим, бо він не був у офсайді.

Ми повели 2:0, а потім гра відкрилась набагато краще, аніж три дні тому. Зрештою, я думаю, це була ідентична гра до тієї в чемпіонаті.

Це була ідеальна реакція на ту поразку, якщо дивитись суто на результати обох матчів, але кожен наш показник був абсолютно ідентична тій, що була три дні тому. Я думаю, що суперники також були на рівні тих самих 0.44xG, і вони забили сьогодні ввечері. Їхній єдиний шанс, який у них був, і вони забили свій гол.

Позитивним моментом тут є те, що три дні тому у них був лише один шанс і вони забили двічі. Нам було важко створити багато моментів, маючи багато володіння м'ячем, яке ми мали в перші 50 хвилин. Але після того, як ми забили, ситуація для нас трохи відкрилася.

Знову ж таки, ми пропустили в додатковий час, тож ситуація схожа. Різниці не було такої великої, тому що в перші 50 хвилин ми, можливо, були трохи швидшими. Але загалом, між цією грою та грою три дні тому було багато спільного", — заявив нідерландський фахівець.

Наступний матч Ліверпуль проведе в гостях у турецького Галатасараю в Лізі чемпіонів УЄФА.