Англія

Іспанець незадоволений календарем.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про насичений ігровий графік «містян». Його слова наводить BBC.

«Матч з Ньюкаслом має одну перевагу: нам не потрібно їхати туди сьогодні. Ми поїдемо завтра, зіграємо та повернемося. Недолік у тому, що ми матимемо менше часу на відновлення перед грою з Реалом.

Ми маємо багато матчів за дуже короткий період часу. Багато переїздів, втома, нам треба їхати до Мадрида, потім — до Лондона…

Нам потрібно задіяти всіх гравців у складі, якщо ми хочемо грати на тому рівні, на якому маємо бути», — заявив Гвардіола.

Матч між Реал Мадрид та Манчестер Сіті відбудеться 11-го березня, о 22:00 за київським часом.