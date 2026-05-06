Бразильський півзахисник високо оцінив неймовірний прогрес команди під керівництвом Майкла, проте безапеляційно заявив, що залишить Олд Траффорд після закінчення сезону.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро висловив рішучу підтримку Майклу Карріку, заявивши, що англієць повністю заслуговує стати повноцінним головним тренером команди після того, як зумів кардинально змінити хід провального сезону.

До моменту звільнення Рубена Аморіма червоні дияволи перебували лише на шостій сходинці в АПЛ, маючи в активі 31 очко після 20 турів. Короткочасне перебування Даррена Флетчера на посаді тимчасового менеджера (нічия 2:2 з Бернлі) не виправило ситуацію.

Однак із другим приходом Карріка в статусі виконувача обов'язків головного тренера Юнайтед стрімко злетів у турнірній таблиці. У 14 матчах АПЛ на чолі команди Каррік здобув 10 перемог та двічі зіграв унічию (зазнавши поразок лише від Лідса та Ньюкасла). Команда набрала феноменальну форму, здолавши таких грандів, як Арсенал, Манчестер Сіті, Ліверпуль та Челсі.

Це дозволило манкуніанцям закріпитися на комфортному третьому місці та гарантувати собі участь у Лізі чемпіонів на наступний рік. Показово, що рівно половину зі своїх 64 очок у поточному чемпіонаті команда заробила саме за 14 матчів під керівництвом Карріка.

В інтерв'ю ESPN Brazil Каземіро не стримував компліментів на адресу наставника:

"На мою думку, він повністю заслуговує на цю посаду. Він уже довів, що має необхідні якості, аби бути тренером Манчестер Юнайтед. Звісно, рішення за клубом, але якби запитали мене, він заслуговує на їхню повну довіру. З моменту свого приходу він виконує неймовірну роботу", — заявив гравець.

Каземіро, який забив дев'ять голів у цьому сезоні саме під керівництвом англійця, підкреслив важливість того, що Каррік є легендою клубу:

"Він знає клуб, він був тут кумиром, вигравав титули. Він розуміє, що таке Манчестер Юнайтед. Для мене найбільшим сюрпризом стало те, як швидко він зумів змінити клуб і мене особисто, маючи обмаль часу та надскладний календар", — підкреслив бразилець.

Попри успішне завершення кампанії, Каземіро, який за чотири роки на Олд Траффорд виграв лише Кубок ліги та Кубок Англії (після п'яти тріумфів у ЛЧ з Реалом), наголосив, що третє місце — це не межа мрій для такого клубу.

Коли йдеться про Юнайтед, потрібно завжди думати про титули. Це хороший сезон з огляду на обставини, грати в Лізі чемпіонів — це чудово, але Юнайтед не може задовольнятися третім місцем. Цей клуб завжди має бути чимось більшим", — зазначив півзахисник.

На завершення розмови Каземіро розвіяв будь-які сумніви щодо свого майбутнього, офіційно підтвердивши, що залишає Манчестер.

"Я не думаю, що є бодай якийсь шанс, що я залишуся. Жодного. Я хочу піти через великі двері. Це були чотири чудові роки, і я безмежно вдячний клубу та вболівальникам. Я хочу піти на хорошій ноті, але залишуся вічним фанатом "Юнайтед", — резюмував півзахисник.