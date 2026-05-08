Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував ситуацію зі своїм майбутнім у клубі на тлі завершення терміну дії його контракту.

"Я спокійний щодо цього. Все вирішиться, коли має вирішитися. Це не в моїх силах, тож подивимося, що вийде", — цитує фахівця журналіст Фабріціо Романо.

Каррік очолив "червоних дияволів" у січні, змінивши на цій посаді Рубена Аморіма. Поточна угода тренера з клубом розрахована до кінця червня.

У сезоні-2025/26 під керівництвом Майкла Карріка команда демонструє непогані результати: за підсумками 35 турів манкуніанці посідають третє місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, в активі команди наразі 64 залікові бали.

Наступний поєдинок Манчестер Юнайтед проведе на виїзді проти Сандерленда. Матч 36-го туру АПЛ відбудеться 9 травня о 17:00.