19-річний бразилець продовжує відновлення після серйозної травми задньої поверхні стегна.

У Челсі оптимістично оцінюють процес відновлення вінгера Естевана Вілліана після важкої травми. Про це повідомляє BBC Sport.

19-річний бразильський футболіст понад місяць тому отримав серйозне ушкодження задньої поверхні стегна у матчі проти Манчестер Юнайтед на Стемфорд Брідж. Через травму гравець був змушений пропустити майбутній чемпіонат світу у складі збірної Бразилії.

Втім, у лондонському клубі сподіваються, що Естеван зможе повернутися до гри вже на ранньому етапі передсезонної підготовки та взяти участь у турне Челсі Австралією та Азією під керівництвом нового головного тренера Хабі Алонсо.

За інформацією джерела, позитивна динаміка стала можливою завдяки індивідуальній програмі реабілітації. Футболіст отримав понад три тижні відпустки, протягом яких проходив частину відновлення у Бразилії, після чого повернувся до Лондона, щоб підтримати команду на фіналі Кубка Англії та заключних матчах сезону.

Під час літнього турне Челсі проведе два матчі в Австралії та ще три — в Азії.