Англія

І домовилися "сині" фактично самі з собою: аргентинський півзахисник приєднається до лондонського клубу вже цього літа.

Челсі досягнув домовленості щодо переходу атакуючого півзахисника Страсбура Валентіна Барко. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо з позначкою "here we go".

За інформацією джерела, лондонський клуб уже узгодив умови з самим футболістом, а Страсбур, який як і Челсі належить BlueCo, погодився відпустити 21-річного аргентинця після його помітного прогресу впродовж цього сезону. Офіційне оформлення трансферу очікується у червні.

Челсі почав працювати над підписанням Барко ще за часів роботи Ліама Роcеньора у Страсбурі. Колишній наставник французького клубу високо оцінював універсалізм аргентинця та був зацікавлений у продовженні співпраці з ним. Тепер залишається відкритим питання, яку роль для футболіста підготує Хабі Алонсо.

У сезоні-2025/26 Барко провів 43 матчі у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 9 результативних передач. Аргентинець здатен діяти як у центрі поля, так і на лівому фланзі.