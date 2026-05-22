Англійський Вотфорд оголосив про відхід кількох футболістів клубної академії після завершення сезону. Серед гравців, із якими не продовжили контракт, опинився й український вінгер Крістіан Шевченко — син легендарного форварда та чинного президента Українська асоціація футболу Андрій Шевченко.

19-річний футболіст приєднався до системи Вотфорд влітку 2023 року після виступів за академію Челсі. У клубі він грав за команди U-17, U-18 та U-21.

Минулого літа Крістіан підписав із Вотфордом контракт терміном на один рік з опцією продовження ще на сезон, однак англійський клуб вирішив не активовувати відповідний пункт угоди.

У сезоні-2025/26 Шевченко-молодший провів п’ять матчів у Кубку АПЛ U-21, у яких забив два м’ячі. Також у 2025 році він дебютував за збірна України U-20, за яку вже встиг провести чотири поєдинки.

Основною позицією Крістіана Шевченка є правий вінгер, однак він також може діяти на лівому фланзі атаки та на позиції центрального нападника.