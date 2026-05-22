Український захисник поставив підпис під новою довгостроковою угодою з ліверпульським клубом.

Захисник Евертона Віталій Миколенко продовжив контракт із клубом. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, нова угода українця з "ірисками" розрахована до літа 2029 року та містить опцію пролонгації ще на один сезон.

У сезоні-2025/26 26-річний лівий оборонець був стабільним гравцем основного складу англійської команди.

Миколенко взяв участь у 35 матчах в усіх турнірах (32 — у Прем'єр-лізі, 2 — у Кубку англійської ліги та 1 — у Кубку Англії), провівши на полі загалом 3074 хвилини та відзначившись однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Евертон оголосив про відхід Коулмана.