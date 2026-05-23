Англія

19-річний вінгер РБ Лейпциг Ям Діоманде став одним із найбільш бажаних варіантів для підсилення атаки англійського клубу влітку.

Ліверпуль визначився з вінгером Яном Діоманде в якості провідної трансферної цілі для посилення флангів атаки цього літа, оскільки лідер команди Мохамед Салах залишить клуб. Про це повідомляє авторитетний журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

19-річний атакувальний футболіст привернув увагу низки топклубів Європи після яскравого сезону в складі РБ Лейпциг.

Німецький клуб не поспішає відпускати одного зі своїх ключових молодих гравців і розраховує зберегти його щонайменше ще на один сезон, особливо після виходу до Ліги чемпіонів-2026/27. Водночас у разі надходження серйозної пропозиції Лейпциг готовий розглядати продаж, оцінюючи трансфер більш ніж у 100 млн євро.

Ліверпуль уже перебуває у вигідній позиції щодо потенційних переговорів із гравцем, однак фінальне рішення залежатиме від перебігу трансферного вікна та можливості самого клубу зберегти місце в Лізі чемпіонів. Серед конкурентів англійців також називається ПСЖ, який уважно стежить за ситуацією.

Діоманде провів проривний сезон, записавши на свій рахунок 13 голів і 10 асистів у 36 матчах. Футболіст також потрапив до заявки збірної Кот-д’Івуару на чемпіонат світу, де вже вважається одним із найперспективніших молодих гравців турніру.