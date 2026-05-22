Англія

Півзахисник бергамасків Едерсон за крок від переходу до стану англійського гранда.

Півзахисник Аталанти Едерсон наближається до переходу в Манчестер Юнайтед. Клуби значно просунулися в переговорах щодо бразильця — незабаром сторони можуть досягти повної домовленості.

Як інформує інсайдер Ніколо Скіра, клубам ще належить врегулювати структуру бонусів, однак усе вказує на те, що трансфер успішно відбудеться.

Повідомляється, що перехід обійдеться "червоним дияволам" у 45 мільйонів євро. 26-річний футболіст підпише з манкуніанцями угоду терміном до 2031 року із заробітною платою в 5 мільйонів євро на рік.

Раніше фаворитом у боротьбі за Едерсона вважався мадридський Атлетіко. У поточному сезоні хавбек відзначився трьомя голами та двома асистами в 41 матчі за Аталанту у всіх турнірах.